Incidente a Solarino, schiacciato da un mezzo mentre potava: è grave

Incidente sul lavoro oggi verso mezzogiorno tra Solarino e Priolo: la vittima un giovane di 26anni, originario di Siracusa, si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'uomo, che avrebbe riportato un politrauma, è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasferito con l'elisoccorso al nosocomio catanese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Priolo, l'operaio stava potando alcuni alberi. Probabilmente, ma si tratta di una dinamica ancora da accertare, sarebbe salito su un mezzo meccanico che potrebbe aver perso stabilità e si è ribaltato schiacciando l'operaio.

Secondo quanto appreso da Nuovo sud, l'incidente si sarebbe verificato nelle Tenute Montoneri, non molto lontano dal centro abitato di Solarino, ma in territorio di Priolo. Quando i colleghi del ragazzo hanno lanciato l'allarme sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. I soccorritori hanno chiesto l'intervento dell'elicottero, considerate le gravi ferite riportate dall'operaio.