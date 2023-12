Modica, domanda e offerta di lavoro si incontrano nelle assemblee del gruppo Occupiamoci di…

Dopo lo stop forzoso durante gli anni di Covid, le professionalità in vari ambiti e il lavoro tornano protagonisti con le Assemblee del gruppo Occupiamoci di… che, dal mese di dicembre fino a giugno, tutti i primi mercoledì del mese, si svolgono nel salone della chiesa di San Luca a Modica. Si tratta di incontri tra professionisti e disoccupati che vuole rappresentare un avvicinare la domanda con l’offerta di lavoro.

Ad aprire l’incontro di mercoledì 6 dicembre è stato il formatore Filippo Corvo che ha fatto una breve cronistoria dei 10 anni del gruppo, evidenziando come le esigenze di datori e lavoratori siano cambiate e di come la formazione sia alla base per rimanere a passo con i tempi.

Poi è stata la volta di Marzia Modica del gruppo immobiliare, Coldwell Banker di Modica, che ha conosciuto proprio durante una delle Assemblee degli scorsi anni, gli attuali datori di lavoro, nel suo intervento ha puntualizzato come sia importante l’aggiornamento continuo e il mettersi in gioco.

Rosita Giannì del gruppo Alleanza Assicurazione ha presentato alla platea dei disoccupati il progetto “Generazione Alleanza” che mira a selezionare e formare dei consulenti assicurativi e finanziari per le zone di Ispica e Rosolini.

Angela Aparo, titolare della casa di riposo Villa Primavera a Modica è intervenuta facendo un’offerta di lavoro in quanto è alla ricerca, in questo particolare periodo dell’anno, di personale turnista anche alla prima esperienza.

Gianluca Melilli, ideatore della rubrica radiofonica "2 minuti 1 libro", ha parlato ai presenti di come ha iniziato ad inventarsi il lavoro e dei suoi nuovi progetti che sta portando avanti, invitando tutti a capire i propri limiti e le proprie potenzialità per conoscersi meglio.

Filippo Antoci, dirigente del Centro per l’Impiego di Modica, ha puntualizzato come la formazione, la perseveranza e la motivazione siano gli ingredienti fondamentali per trovare lavoro. Se i genitori parlano male del lavoro che svolgono, i figli che ascoltano crescono con la consapevolezza che quel tipo di lavoro, che magari si tramanda da generazione a generazione, non deve essere più svolto e molte attività chiudono anche per questo.

Natascia Pisana, coordinatrice regionale/nazionale di “Zeromolestie” Sinalp, ha raccontato di come ha iniziato il suo percorso lavorativo e ha invitato i ragazzi a prendere in considerazione le attività di volontariato per mettersi a disposizione degli altri, primo passo per uscire dalla zona di confort.

Chiara Zacco, responsabile delle risorse umane della ditta San Gregorio di Frigintini, ha parlato di come l’azienda del settore carni sia in espansione per questo sono alla ricerca di macellai, magazzinieri e addetti all’import.

Lorella Grimaldi del gruppo MG Wellness ha parlato dell’azienda che rappresenta e di come anche loro sono alla ricerca di personale commerciale per la vendita di dispositivi medici di classe 1.

Aurelio Tumolo, uno dei pionieri del gruppo Occupiamoci di…, oggi funzionario Inps, anche lui ha esortato i presenti a formarsi e a partecipare ai concorsi pubblici senza arrendersi.

A conclusione del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo hanno invitato i presenti a partecipare ai Tavoli di lavoro tutti i mercoledì del mese di dicembre in cui possono consultare le ultime offerte lavorative e ad aggiornare il proprio curriculum gratuitamente.