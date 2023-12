Evasione fiscale, il figlio di Biden rischia fino a 17 anni di carcere

- Se dovesse essere riconosciuto colpevole per tutti i reati che gli sono stati contestati, Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, rischia fino a 17 anni di carcere. È quanto sostiene il dipartimento di Giustizia americano nel documento in cui parla delle nuove incriminazioni di Hunter. I nuovi capi d'accusa sono 9 e vanno dall'evasione fiscale alle dichiarazioni fraudolente. I documenti del tribunale non erano ancora stati resi pubblici. Le accuse sono contenute in un documento di 54 pagine depositato alla corte federale di Los Angeles e si aggiungono a quelli contestati ad Hunter nel Delaware e di cui si stava già occupando il super procuratore David Weiss. Si parla di "milioni di dollari spesi in uno stile di vita stravagante piuttosto che nel pagare le tasse".