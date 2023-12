Ai domiciliari per armi e droga: 25 enne finisce in carcere a Siracusa

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa hanno arrestato un siracusano di 25 anni in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo, già arrestato lo scorso maggio, era agli arresti domiciliari poiché gravemente indiziato di reati in materia di stupefacenti e armi.

Ciò nonostante, ha violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare in quanto è stato trovato in possesso di stupefacente e materiale esplodente, pertanto è stato segnalato all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 25enne è stato trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.