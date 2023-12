Musica, Serafine con tre brani leggendari vince 'X factor' 2023

Morandi poi è tornato sul palco portando un medley di alcuni dei suoi più grandi successi - "Una Vita Che Ti Sogno", "Se Perdo Anche Te", "In Ginocchio da Te", "Apri Tutte Le Porte" - prima di improvvisare "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" e "Scende la pioggia", tre pezzi leggendari cantati insieme ai tre giudici Dargen, Ambra e Fedez, facendo ballare e cantare tutto il pubblico che lo ha omaggiato con una standing ovation. La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo, prima con i rispettivi Best Of dei finalisti, poi nella seconda manche con 4 straordinari duetti dove ogni concorrente si è esibito affiancato da un ospite: Sarafine con gli Ofenbach sulle note di "Overdrive", Maria Tomba con Myss Keta hanno cantato "Pazzeska", gli Stunt Pilots con Omar Pedrini su "Sole spento" e Il Solito Dandy con Francesco Gabbani su "Viceversa". A chiusura, nell'ultima manche prima del verdetto finale, è arrivato il momento degli inediti, già disponibili sulle piattaforme digitali, pubblicati per Warner Music Italy: Stunt Pilots con "Imma Stunt"; Il Solito Dandy con "Solo tu", Sarafine con "Malati di Gioia" e Maria Tomba con "Crush". Il gran finale ha visto finalmente lo svelamento della classifica con la proclamazione del vincitore. E una pioggia di coriandoli ha travolto Sarafine e il suo giudice Fedez.