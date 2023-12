Serata da ballo abusiva a Modica, i poliziotti la bloccano

A seguito delle attività preventive di monitoraggio degli spettacoli in programmazione nei fine settimana nel Ragusano, i poliziotti hanno verificato che in esercizio commerciale di Modica era stata organizzato e pubblicizzato lo svolgimento di una serata danzante in assenza della licenza del Questore. Conseguentemente nei confronti dell’organizzatore dell’evento è stato emesso un provvedimento di diffida allo svolgimento della serata a cui il titolare del locale regolarmente ottemperava, ben comprendendone ed apprezzandone le finalità dissuasive volte a promuovere il rispetto della legalità.