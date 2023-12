Turista uccisa alla Spezia: ricercato il marito

Il marito della donna trovata morta in un albergo alla Spezia è ricercato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso, l'uomo si è allontanato con la sua auto, una C3 bianca.L'auto sarebbe stata avvistata stamani sulla via Aurelia. La coppia è di Cremona. La vittima si chiamava Rossella Cominotti e aveva 53 anni. Il marito, 57 anni, si chiama Alfredo Zenucchi e sarebbe originario di Bergamo. Di loro non si avevano più notizie da due settimane.

Il cadavere di una turista è stato trovato stamani nella stanza di un hotel di Mattarana, una frazione della Spezia. A trovare il corpo il personale dell'albergo. Sul posto i carabinieri e il medico legale che, secondo le prime informazioni, avrebbe trovato profonde ferite inferte con un'arma da taglio. Sul luogo è giunto anche il magistrato di turno. Secondo le prime informazioni, la turista, di nazionalità italiana, era da circa una settimana nella struttura alberghiera insieme al marito. L'uomo al momento non sarebbe stato ancora rintracciato. La donna sarebbe stata trovata senza vita da una donna delle pulizie, che ha lanciato l'allarme. La coppia, secondo le informazioni raccolte, sarebbe dovuta ripartire oggi.