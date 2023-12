'Questo non è amore', ad Adrano manifestazione della polizia

Nei giorni scorsi, nella centralissima piazza Umberto di Adrano, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato contro la violenza di genere denominata “QUESTO NON È AMORE”, si è tenuto un incontro con le varie istituzioni e rappresentanze della società civile, a cura di personale della Questura di Catania e del Commissariato di Adrano.

Durante l’evento, svoltosi in uno stand tematico all’uopo allestito con una postazione mobile, personale della Polizia di Stato, specializzato nella lotta a tale aberrante fenomeno, ha sensibilizzato i partecipanti sulla gravità della tematica, nonché sugli efficaci strumenti di contrasto a disposizione, distribuendo brochure e altro materiale informativo predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Particolare risalto è stato posto sulla imprescindibile necessità di denunciare ogni sorta di maltrattamento, violenza o prevaricazione, senza mai sottovalutare qualsivoglia forma di discriminazione di genere, giacché troppo spesso premessa di ben più gravi atti di violenza.

L’evento ha riscosso particolare e sentito apprezzamento da parte dei presenti con nutrita partecipazione di moltissimi cittadini e di rappresentanze studentesche delle scuole medie superiori che, nell’occasione, hanno declamato poesie e slogan dal profondo significato, il tutto permeato da sana emotiva empatia, manifestando reale interesse alla tematica trattata e preoccupazione per i recenti fatti di sangue che hanno turbato l’intera collettività.

Sempre dai giovani presenti, sono state altresì prodotte reali testimonianze, divenendo così l’evento anche una toccante commemorazione delle recenti vittime di tale efferato e cruento fenomeno nei confronti del quale la Polizia Stato, così come le altre Istituzioni, si pongono come concreto baluardo a completa disposizione delle vittime, con la sensibilità e le tutele del caso, incoraggiandole a denunciare sempre e senza remora alcuna i loro aguzzini.