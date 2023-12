Giochi di luci, d'acqua e spari per la festa della Patrona a Floridia VIDEO

Festeggiamenti in grande stile questa mattina per la Patrona di Floridia, l'Immacolta, nel bicentenario del culto. La città è stata svegliata alle 8 del mattino dal suono delle campane in festa e dagli spari di 21 colpi di cannone che hanno annunciato l'inizio della Festa. Dopo la messa in chiesa Madre celebrata dall'arciprete, don Alessandro Genovese, c'è stata l'uscita del simulacro della Vergine, accompagnato dalla banda musicale cittadina, gli sbandieratori ed i fuochi d'artificio che hanno salutato la Patrona. Alla processione, he ha fatto il giro di piazza del Popolo, presenti tra gli altri, il sindaco Marco Carianni ed il deputato all'Ars, Tiziano Spada, che hanno aperto il corteo. Stasera si replica con la processione che attraverserà l'intero centro storico di Floridia dopo la messa che sarà celebrata dall'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto.

Un bagno di folla, invece, alla vigilia della festa. In serata un gioco di luci e di acqua hanno animato la piazza. Uno spettacolo, mai visto prima di ieri a Floridia, anticipata dalla processione degli 'scupiddi'. I bambini, partiti dalla chiesa del Carmine, hanno portato un cero acceso fino alla chiesa Madre. Con la festa della Patrona, la città riconquista i suoi cittadini, grazie alle feste patronali, un po' in sordina prima dell'amministrazione Carianni.