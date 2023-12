Controllo del territorio ad Acireale e zone limitrofe

Proseguendo l’attività di presidio del territorio anche nella provincia etnea, la Polizia di Stato ha esteso ai comuni dell’acese i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Catania Giuseppe Bellassai, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità e che hanno visto in campo gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale. Nella mattinata di ieri, quindi, nell’ambito di un controllo straordinario del territorio, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Acireale ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi sul territorio, oltre che nel Comune di Acireale, in quello di Aci Castello, istituendo posti di controllo, nel corso dei quali sono state rilevate alcune infrazioni al Codice della Strada. Per detti servizi, sono stati impiegati 2 equipaggi automontati del Settore Controllo del Territorio, collaborati da un equipaggio della Polizia Municipale di Aci Castello.

Sono stati istituiti posti di controllo nella frazione acese di Capo Mulini, mentre ad Aci Castello sono state interessate le vie Pezzana e Provinciale.

A seguire, sono stati sottoposti a controllo gli avventori di 2 centri scommesse ubicati in Acireale.

Durante il suddetto servizio, sono state sottoposti a controllo 67 persone e 46 veicoli; sono state elevate 4 contravvenzioni al C. di S., in particolare, una contestazione per mancata copertura assicurativa, un’altra per mancata revisione con conseguente sospensione del mezzo dalla circolazione, una per mancato uso delle cinture di sicurezza, ed infine, una per mancanza di documenti al seguito. Per le suddette violazioni si è proceduto anche a un sequestro amministrativo del mezzo.

Complessivamente, per i verbali di contravvenzione al Codice della strada elevati, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari a 1.200 euro circa, con una decurtazione sulle patenti pari a 10 punti complessivi.