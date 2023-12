Rifiuti, la raccolta differenziata a Giarre si impenna: è al 61 per cento

Il dato della raccolta differenziata a Giarre ha raggiunto un nuovo record nel decorso mese di novembre 2023, attestandosi al 61%. Si tratta di un risultato significativo, che conferma il trend positivo degli ultimi anni.

Secondo quanto riportato dall'azienda Igm, che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti a Giarre, questo risultato è stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra Comune e l’azienda, che hanno messo in campo azioni mirate volte a razionalizzare il sistema di raccolta e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della differenziazione.

In particolare, l'azienda Igm in sinergia con l’assessorato all’Ecologia, ha potenziato il numero dei contenitori per la raccolta differenziata, intensificando le attività di controllo e le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole. Il Comune, dal canto suo, ha avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini, con l'obiettivo di diffondere la cultura della differenziazione, contribuendo a diffondere la cultura della differenziazione e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di questo gesto. Il sindaco Leo Cantarella e l'assessore all'Ambiente Giuseppe Cavallaro hanno espresso il loro compiacimento per il risultato raggiunto, che dimostra la crescente sensibilità dei cittadini di Giarre nei confronti dell'ambiente.