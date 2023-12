'Caro Voli', il governatore: "Serve mobilitazione sociale e politica"

Contro il caro voli "serve una mobilitazione sociale e politica. Solo facendo squadra si può combattere questo vero e proprio scandalo. Io sono una persona moderata e pacata, ho sempre rispettato le istituzioni, ma credo sia giunto il momento di alzare la voce, con un'indignazione trasversale contro questo scandalo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ai microfoni di Diario del Giorno, su Rete4.

"Quando abbiamo denunciato il cartello tra Ita e Ryanair l'Antitrust ha archiviato sostenendo che non vi fosse la prova scritta - ha spiegato Schifani -. Rispettiamo questa decisione dell'Antitrust ma non la condividiamo. Plaudiamo al nuovo decreto che dà più poteri all'Autorità per intervenire. Ci siamo anche rivolti alla Commissione Europea, che ha aperto un dossier sulla vicenda. Crediamo che si stia facendo il massimo. La nostra battaglia continuiamo a farla per porre fine a questo scandalo".

Altro argomento trattato dal governatore della Sicilia: "Non posso che essere contrario alle gabbie salariali. L'Italia è una. Il lavoro è un patrimonio di tutti, l'articolo 3 della Costituzione prevede l'uguaglianza dei cittadini. Non è concepibile ipotizzare una retribuzione maggiore rispetto all'altra se resa in altre parti del Paese. Sarebbe un'offesa alla nostra democrazia che si fonda sul lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ai microfoni di Rete4.

"La nostra democrazia si fonda sul lavoro - ha ricordato Schifani -. Il lavoro va rispettato e va rispettata la dignità delle persone. Siamo fortemente contrari a questo ballon d'essai che ogni tanto ritorna nel dibattito politico. Non è configurabile un tema del genere, anche in considerazione del dibattito sull'autonomia differenziata. Anche su quel fronte bisogna disboscare i pericoli di creare un'Italia a due velocità - ha proseguito il governatore siciliano -. Noi come esponenti del Mezzogiorno siamo molto attenti a questo tema. Io non mi sono chiuso, ma ho chiesto garanzie affinché venga garantito a tutti i cittadini identico trattamento sui diritti civili, sanitari e sociali. Non possiamo creare disparità. Il dibattito è aperto e introdurre il tema delle gabbie salariali è fuorviante e direi anche pericoloso, nel momento in cui si affronta una riforma che presenta aspetti delicati e che vanno approfonditi".