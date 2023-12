Siracusa - Vibonese, sfida tra antagoniste: il big match è Licata - Trapani

Un solo anticipo nel terzultimo appuntamento dell'anno in Serie D: Gelbison-Palmese (girone H) anticipano sabato alle 15 un derby dai risolti salvezza piuttosto rilevanti.

Tutto il resto del programma, al solito, si gioca di domenica, con tante sfide che sia in alto che in coda possono delineare scenari importanti, col mercato aperto a scompaginare le carte.

A Licata è di scena la capolista Trapani, che vuol ripartire di slancio anche in trasferta dopo aver battuto il Portici nell'ultimo turno. Una sfida che può dire tanto, perché in contemporanea si affrontano le due antagoniste: il Siracusa ospita la Vibonese in una sorta di duello dove chi vince può puntare a diventare la vera alternativa ai granata (un pari potrebbe far perdere terreno a entrambe). Giornata dunque cruciale, con l'Afragolese che reduce da tre vittorie di fila a Lamezia Terme punta a calare il poker e diventare in tutto e per tutto la quarta forza del torneo. Dopo aver raccolto un punto in tre giornate al "Granillo", la Fenice Amaranto contro il Locri non può perdere altro terreno. Al San Luca è sbarcato in panchina Renato Mancini, atteso al debutto nella sfida contro l'Akragas, dove l'obiettivo è ritrovare la vittoria dopo 12 gare senza successi.