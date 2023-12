Con l'auto dentro un fiume: 3 morti a Portogruaro

Tre ragazzi sono morti in un tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a Portogruaro, nel veneziano. Secondo una prima ricostruzione l'auto con a bordo i giovani sarebbe finita in un canale nella zona di Borgo Sant’Agnese. Al momento i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato tre corpi mentre sono in corso le ricerche di una possibile quarta vittima.Secondo alcuni testimoni l'automobile su cui viaggiavano le persone coinvolte è andata dritta a una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo dolore per il gravissimo incidente. “Il Veneto piange altre giovani vittime della strada. Una tragedia senza fine, ultima di molte altre, che lascia il cuore infranto e richiama le coscienze ad un esame profondo su cosa si possa fare per evitarle”, ha affermato. “In questo momento – aggiunge Zaia – voglio stringermi alle famiglie delle vittime e ai tutti coloro che le hanno conosciute e apprezzate, rivolgendo loro il mio più profondo cordoglio. Dobbiamo continuare con tutte le istituzioni a ricercare forme di prevenzione più efficaci, perché, se così facendo riusciremo a evitare anche solo un’altra di queste tragedie, sarà comunque stato raggiunto un risultato per guardare con maggiore sicurezza sulle nostre strade”.