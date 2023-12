Domani e domenica si corre il Rally di Taormina: 91 gli iscritti alla gara

Saranno 91 i partecipanti al rally di Taormina che si correrà domani e domenica. A organizzare la gara la New turbomark rally team che ha centrato il record stagionale di iscrizioni per una competizione in Sicilia fra vetture moderne e storiche. In questa edizione si è reso necessario accorciare la prova speciale di domani Casalvecchio -Scifì per via di un esposto che pendeva sul vecchio tracciato e che rischiava di paralizzare la competizione. Alla partenza alle 14 da piazza Vittorio Emanuele II con i favori del pronostico ci sarà il vincitore della scorsa edizione Danilo Novelli con il navigatore Roberto Longo su Skoda Fabia. Si rinnoverà la sfida della passata edizione con Marcello Rizzo e Antonino Pittella anche loro su Skoda Fabia. Altre tre vetture R5 del marchio boemo saranno fra le favorite con Pietro Porro eAlberto Contini, Giovanni Celesti e Luigi Aliberto e SalvatoreCristofaro Di Benedetto con Giovanni Barbaro. Saranno 14 i protagonisti del Rally di Taormina historic, fra questi spiccano Natale Mannino e Giacomo Giannone con la Porsche 911 della Ro Racing e Attilio Modica e Calogero Messineo anche loro su Porsche 911. Oggi dalle 18 alle 21,30 la prima parte delle verifiche sportive e tecniche. Domani mattina dalle 9 alle 12 il cosidetto shakedown, la sessione di prova sulle vetture lungo il tracciato, poi poco dopo le 14 la partenza della prima vettura.