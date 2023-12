Modica, politiche sociali: la Cgil avvia un confronto con l'assessore Chiara Facello

La Camera del lavoro di Modica avvia un confronto con l'assessore ai Servizi sociali del Comune, Chiara Facello (nella foto), su alcune emergenze che coinvolgono molti cittadini che necessitano di aiuto multifunzionale e che, in troppe occasioni, non sanno a chi rivolgersi. "Si tratta di esigenze - afferma il segretario della Cgil, Salvatore Terranova - che sono da ricondurre al ruolo degli enti locali, quelli più vicini al cittadino.

Sono esigenze diverse rispetto a quelle a cui storicamente l’ente-comune, in sinergia o in connessione con il privato, ha cercato di risolvere. E proprio perché sono bisogni nuovi, il primo riferimento non può essere il privato, bensì l’ente più vicino ai cittadini.

Immagino già che qualcuno farà notare che gli sforzi sin qui effettuati dall’Ente con la costruzione di un welfare locale, tarato su bisogni già accertati, non sempre sono riusciti a costruire risposte adeguate, ed evidenzieranno il fatto come non sia percorribile, tutto ad un tratto, mettere all’ordine del giorno altri bisogni, attualmente non classificati perché mai scandagliati, così da dare una impostazione diversa al nostro sistema di presenza dell’ente nel territorio sul piano della tutela e sostegno a nuove forme di difficoltà”.

Secondo la Camera del lavoro di Modica non si possono ignorare le nuove emergenze, alcune da troppo tempo nel territorio, altre determinate da scelte politiche nazionali e regionali.

La lettera che il segretario della Cgil, Terranova, ha inviato all’assessora Facello, evidenzia, in conclusione, alcune delle emergenze che riguardano Modica:

• La costruzione di servizi ad una quota piuttosto ampia di anziani e disabili completamente lasciati all’assistenza della famiglia quando c’è, o che, se essa manca del tutto, ne sono del tutto privi;

• Elaborazione di progetti di interventi in favore di cittadini, prima titolari di reddito di cittadinanza, e che, alla luce della norma vigente, pur risultando occupabili, sono rimasti completamente abbandonati a sé stessi. In moltissimi casi siamo di fronte a drammi che interessano interi nuclei familiari e persone sole;

• Pianificazione di strumenti che consentano di fronteggiare l’elevato numero di disoccupazione giovanile, attraverso il lavoro in connessione con altre istituzioni.

• Interventi, ormai improrogabili, finalizzati alla possibilità di elaborare una sorta di aggiuntivi servizi di integrazione socio-sanitaria per coloro, cittadini, affetti da patologie non croniche, che pagano le prestazioni socio-sanitarie rivolgendosi ai privati, che spesso le forniscono con costi onerosi e, per di più, in nero. Si tratta di pensionati e disabili, che vedono così assottigliarsi le loro pensioni, dovendo pagare totalmente prestazioni esose;

• Sulla problematica che attraversa la condizione degli immigrati che risiedono nel nostro territorio appare opportuno avviare una attenta riflessione per evitare il costituirsi di ghetti in alcuni quartieri della città, approntando politiche di inclusione;

• Interventi di matrice socio-culturale in favore della popolazione residente nella zona 167 (Treppiedi nord), totalmente abbandonata. Una zona, tra l’altro, del tutto sprovvista dei necessari interventi riparativi sugli immobili da parte del competente IACP. Si è in presenza di appartamenti soggetti ad infiltrazione di acqua quando piove e che da troppo tempo l’Istituto Autonomo Case Popolari, pur essendone a conoscenza, non ha provveduto a riattare”.

Lo scopo della lettera all’assessore ai Servizi sociali del Comune di Modica, Chiara Facello, è quello di pianificare nuove politiche sociali per il territorio.