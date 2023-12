Passaporti, "click day" nel Ragusano lunedì 11 dicembre

Per agevolare i cittadini residenti nella provincia di Ragusa che vogliono presentare l’ istanza di rilascio del passaporto nell’ imminenza delle festività Natalizie e di Capodanno il Questore della Provincia di Ragusa ha disposto un’apertura straordinaria degli sportelli degli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati di Polizia, alla quale potranno accedere tutti coloro che alle ore 11.30 di giorno 11 Dicembre 2023 e fino ad esaurimento posti, effettueranno la prenotazione dell’appuntamento tramite il portale “passaporto on line” raggiungibile al link https://www.passaportonline.poliziadistato.it alla voce aperture straordinarie.

In questa giornata, in ambito provinciale, si renderanno disponibili ulteriori date nel corso della medesima settimana di riferimento, con un incremento complessivo di 120 posti rispetto agli appuntamenti già calendarizzati sull’Agenda online.