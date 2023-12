Agrigento, bimbo rischia di soffocare a scuola: salvato dalla maestra

Bimbo rischia di soffocare a scuola mentre mangia una brioche, la maestra riesce a salvarlo praticandogli le manovre salvavita. E’ successo ad Agrigento, al plesso dell’infanzia dell’istituto “Quasimodo”. L’insegnante non appena ha visto il piccolo in difficoltà respiratoria non ha esitato un attimo. Lo ha preso di peso ed ha cominciato ad effettuare le manovre necessarie sino a liberargli le vie respiratorie. Il piccolo dopo qualche attimo di terrore si è totalmente ripreso. Sono stati momenti di vero panico, come riporta il quotidiano “La Sicilia”. Il piccolo di 5 anni, frequenta una sezione dell’infanzia dell’istituto: aveva da poco completato la merenda. Pare però che parte della brioche al cioccolato gli fosse rimasta bloccata in gola. Il piccolo ha cominciato ad avere difficoltà, non riusciva più a respirare. Intuendo che il bimbo potesse soffocare la maestra, Irene Dispenza, è subito autonomamente intervenuta. Ha preso il piccolo ed ha cominciato ad effettuare le manovre salvavita. In questo modo è riuscita a liberare la gola ed a far tornare a respirare l’alunno normalmente.