Carlo Auteri (Fdi) inaugura la segreteria ad Augusta: c'erano Cannata e Messina

Il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Auteri, ha dato ufficialmente il via alle attività della segreteria politica ad Augusta. Oggi l’inaugurazione in via principe Umberto 220, alla presenza dei deputati nazionali Luca Cannata e Manlio Messina che potranno utilizzare l’ufficio megarese per le attività politiche. La scelta di inaugurare la segreteria proprio ad Augusta non è casuale: Auteri ha dimostrato un profondo interesse nei confronti di questa comunità sin dalla campagna elettorale. Durante il periodo elettorale, ha focalizzato la sua attenzione sul territorio, comprendendone le necessità e ascoltando le voci della cittadinanza. Dopo essere stato eletto all'Ars, ha continuato a dimostrare il proprio impegno concreto, partecipando attivamente al reperimento di fondi e all'avvio dei lavori per la ristrutturazione del prestigioso castello Svevo. “La segreteria rappresenta un punto di incontro e di dialogo con i cittadini di Augusta - ha detto Auteri -. Sarà uno spazio aperto a tutte le istanze della comunità, dove verranno affrontate le questioni più rilevanti e discusse le soluzioni per il miglioramento della qualità della vita e rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un dialogo continuo e costruttivo nel perseguimento di un obiettivo comune: il benessere e lo sviluppo di Augusta e dei suoi abitanti”.