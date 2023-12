Campobello di Mazara, centro storico vietato per 5 giovani

Cinque divieti di accesso alle aree urbane (Dacur) sono stati emessi dal questore di Trapani nei confronti di altrettanti giovani, tra cui quattro minorenni. I cinque, secondo le indagini svolta dai carabinieri di Campobello di Mazara, sono coinvolti in diversi episodi di rapina, danneggiamento e deturpamento di beni pubblici avvenuti negli ultimi mesi. Il divieto non consentira' ai destinatari del provvedimento amministrativo di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento situati nel Comune di Campobello di Mazara e nella frazione balneare di Tre Fontane per la durata di tre anni.