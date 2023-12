Volare da Milano a Catania può costare pure il 1.130% in più: ancora proteste

Volare da Milano a Catania durante le vacanze di Natale puo' arrivare a costare anche il 1.130% in piu'. Non va meglio per Sardegna o Calabria, con voli che arrivano anche a oltre 470 euro e, in generale, la differenza di prezzo in media per tutte le destinazioni arriva al 300%. A confrontare i costi dei voli in diversi periodi su otto tratte nazionali, andata e ritorno per una persona nel periodo clou delle festivita' dal 23 dicembre al 2 gennaio e poi un periodo meno 'trafficato' dal 13 gennaio al 23 gennaio 2024, e' stata Altroconsumo che ha annunciato che inviera' i risultati anche all'Antitrust.Un viaggio aereo andata e ritorno per le vacanze natalizie costa, ne emerge, in media 288 euro, contro i 72 euro di un viaggio a gennaio. La Sicilia insieme alla Sardegna e alla Calabria dominano la classifica delle differenze maggiori: subito dopo Catania c'e' Lamezia Terme, dove la differenza tra i due periodi e' dell'830% (un volo da Milano sarebbe costato 448 euro a Natale contro i 48 in bassa stagione). Poi c'e' Palermo, dove un volo nei festivi, sempre da Milano, sarebbe costato 336 euro contro i 39 euro di gennaio, per una differenza del 758%. Dopo le citta' siciliane, c'e' Cagliari: 477 euro contro 76 euro e una differenza del 527%. Le differenze piu' contenute sono da Roma a Olbia (11%, da 98 a 89 euro); e anche da Roma a Milano, dove la variazione e' nulla: il biglietto in entrambi i periodi sarebbe costato sempre 91 euro