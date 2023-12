Di Paola (M5s): sgravi fiscali a chi assume ex Reddito di cittadinanza

"Meloni li ha liquidati con un SMS, Schifani li ha illusi con un comunicato stampa, solo noi del Movimento 5 Stelle Sicilia non ci dimentichiamo di loro e presentiamo un emendamento in finanziaria regionale che riconosce sgravi fiscali alle aziende che assumono a tempo indeterminato gli ex percettori del reddito di cittadinanza, oggi occupabili. Auspico che il centrodestra non si volti dall'altra parte e lo voti". Questa la proposta del vice presidente dell'ARS Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle che, con un emendamento alla finanziaria regionale, in fase di discussione in Commissione Bilancio all'ARS, intende destinare somme dal bilancio regionale per incentivare le imprese ad assumere ex percettori del rdc.