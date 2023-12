Calciatori del Siracusa, Lions e tifosi martedì fanno visita al reparto di Pediatria

Il Lions club Siracusa Aretusa e il Siracusa Calcio 1924 si recheranno il prossimo 12 dicembre, alle 11, nel reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa per visitare i piccoli degenti e consegnare alcuni doni.

Un evento voluto fortemente dal presidente del Lions Aretusa, sostenuto dal Siracusa calcio e dal suo presidente Alessandro Ricci e permesso grazie alla disponibilità del commissario straordinario dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, del direttore medico di presidio Paolo Bordonaro e del direttore facente funzione del reparto Giuseppina De Luca.

Alla manifestazione saranno presenti, oltre ad una rappresentanza dei calciatori del Siracusa insieme con la dirigenza, una rappresentanza di tifosi della “Curva Anna”, accompagnati dal presidente del Lions Aretusa e da una rappresentanza di soci del Club.

Un momento di festa e di gioia per i piccoli degenti in occasione del Natale per fare sentire loro la presenza dei Lions, uniti al mondo sportivo.

Chi volesse incontrare la squadra potrà farlo all’uscita dell’ospedale Umberto I alla fine della visita.