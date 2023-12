Raid nella notte a Gaza, Erdogan: "Consiglio Sicurezza Onu diventato protettore di Israele"

Caccia israeliani hanno bombardato nella notte "infrastrutture" di Hamas nel nord della Striscia di Gaza e obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo hanno riferito le Idf, precisando che nell'enclave palestinese si sono svolte anche operazioni di terra, con i militari della brigata Kfir che hanno ucciso "terroristi" vicino a una scuola nel sobborgo di Shejaiya e trovato armi d'assalto, granate e munizioni all'interno delle aule.

Inoltre sono stati distrutti alcuni tunnel che contenevano armi, mentre la Quinta Brigata ha attaccato dei "terroristi" nell'area di Beit Hanoun che avevano aperto il fuoco da una moschea e da una scuola dell'Unrwa.

Parallelamente, l'aviazione israeliana ha colpito Hezbollah in Libano, prendendo di mira un sito operativo in risposta a lanci di razzi dal Paese dei cedri.

Fonti delle Forze di difesa israeliane hanno riferito che un fucile di precisione e munizioni nascosti in un grande orso di peluche sono stati ritrovati dai militari della 551 Brigata dei paracadutisti israeliani mentre perquisivano una scuola della Striscia di Gaza. Secondo le fonti le truppe hanno trovato altre armi nascoste in borse con il logo dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, in una scuola vicina.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha commentato così il veto Usa: "Abbiamo perso le nostre speranze e aspettative nei confronti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu". "A causa del veto degli Stati Uniti, non è stata presa alcuna decisione sul cessate il fuoco a Gaza. È essenziale riformare il Consiglio di Sicurezza dell'Onu", ha aggiunto Erdogan, citato dall'agenzia Anadolu.

"Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, la cui missione è stabilire la pace nel mondo, è diventato il protettore di Israele", ha dichiarato Erdogan. "Il governo israeliano, sostenuto incondizionatamente dall'Occidente, sta commettendo a Gaza atrocità e massacri che fanno vergognare tutta l'umanità", ha aggiunto, sottolineando che prima o poi i "macellai di Gaza" saranno chiamati a rispondere dei loro crimini.