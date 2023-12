Tumori testa - collo, lunedì open day all'ospedale di Acireale

L'Uoc di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Acireale (Catania) organizza a partire dalle 15 di lunedì prossimo un open day per la prevenzione dei tumori testa - collo in collaborazione con l'associazione cattolica operatori sanitari e con il patrocinio dell'ordine delle professioni infermieristiche di Catania. I cittadini potranno sottoporsi a visita gratuita presso l'ambulatorio al piano -1(ex zona tamponi) dell'ospedale. È richiesta la ricetta bianca del medico di famiglia. Lo rende noto l'Asp di Catania. L'iniziativa, organizzata in sinergia con la direzione medica del presidio, è rivolta in particolare a cittadini dai 30 anni di età fumatori che abbiamo accusato o accusino un'alterazione della voce nell'intensità o nella qualità e che consumino, anche occasionalmente, bevande alcoliche. "I tumori del distretto Testa-Collo - spiega il direttore dell'Uoc di Otorinolaringoiatria Rocco Cipri - sono il settimo cancro più comune in Europa. La diagnosi precoce e la tempestività del trattamento migliorano però la prognosi con dati che sono incoraggianti. Con questa iniziativa vogliamo pertanto dare ai cittadini un messaggio di responsabilità e di consapevolezza: riconoscere eventuali sintomi sentinella, adottare una sana alimentazione e uno stile di vita attivo, sottoporsi ai controlli sono il primo passo verso un trattamento efficace".