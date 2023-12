Nave Ong Sea-eye lascia il porto di Taranto per nuova missione

La nave di soccorso e salvataggio ong Sea-eye 4 ha lasciato il porto italiano di Taranto la notte scorsa per la sua ultima missione dell'anno, la quinta. A bordo e' presente anche Andreas Krahl, deputato bavarese e infermiere dell'e'quipe medica congiunta di German Doctors e Sea-Eye. "La situazione umanitaria alle frontiere esterne dell'Europa - spiega Harald Kischlat, membro del consiglio di amministrazione di German Doctors - si sta deteriorando. Quest'anno almeno 2.500 persone sono gia' morte durante la fuga attraverso il Mediterraneo. La nostra ultima missione congiunta con Sea-eye 4, nella quale sono stati recuperati quattro corpi, lo ha dimostrato con chiarezza. E' quindi tanto piu' importante che un medico esperto di German Doctors, Nour Hanna, sia ancora una volta a bordo di quest'ultima missione. Si e' anche presa cura dei pazienti del nostro centro medico a Salonicco. Siamo molto grati a lei e all'intero equipaggio per il loro importante lavoro di volontariato e auguriamo a tutti i soggetti coinvolti il meglio per la missione".