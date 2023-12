Calcio, gara insidiosa per il Modica che ospita la Jonica

Il Modica, dopo il pareggio interno con il Paternò nella semifinale di andata di Coppa Italia, ospita al "Vincenzo Barone" la Jonica. Gara insidiosa quella contro i messinesi che hanno strappato pareggi a Enna, Paternò e Real Siracusa. I rossoblù modicani sono alle prese con i problemi fisici di un paio di calciatori, mentre domenica sarà disponibile un nuovo acquisto; si tratta di Danny Biondi, 19 anni, un centrocampista duttile che può ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo o da esterno. Il giovane si è formato nelle giovanili del Catania per poi giocare nel Taormina dove ha messo anche a segno 7 reti. Nella prima parte di questa stagione ha giocato nel Licata prima di accettare il trasferimento a Modica.

Questi i convocati per la partita con la Jonica:

Portieri: Genovese, Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Ferotti, Lania, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Biondi, Guerci, Incatasciato, Palermo, Parisi, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Kebbeh, Manfre’, Savasta.