La Volley Modica torna al PalaRizza: domenica c'è il Bari

La Volley Modica si prepara al ritorno in casa, dove domenica pomeriggio alle 18 al “PalaRizza” ospiterà i “galletti” di Puglia della Just British Bari nella gara valida per l'undicesima giornata del campionato di serie A3. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto) sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa al “PalaAllende” di Fano, dove a parte il primo set se la sono giocata alla pari al cospetto della vice capolista del girone Blu e vogliono tornare a far punti sfruttando il fattore campo anche se consapevoli che Bari non sarà un ostacolo facile da superare.