Modica, suoni d'autore: al teatro Garibaldi il 14 concerto di Eugenio Finardi

Il 14 dicembre si rinnova l’appuntamento con la rassegna musicale “Suoni d’Autore”, organizzata dall’Associazione Luci a Sud in collaborazione con il Teatro Garibaldi di Modica. Un progetto artistico itinerante, giunto alla terza edizione, proponendo il concerto di Eugenio Finardi.

L’artista si esibirà in EUPHONIA, una suite, un unico lungo brano, in un percorso emozionale attraverso brani noti del suo repertorio ma anche di altri autori come Fossati e Battiato, riletti e reinterpretati in maniera originale.

Alle ore 21.00 del 14 dicembre, aprirà il concerto il duo formato da Marco Caruso sax alto e soprano e Giuseppe Trovato al pianoforte.