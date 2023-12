"Comiso oggi e domani, nuovi percorsi politici": ci sarà anche Sud Chiama Nord

Anche Giovanni Landro, neocoordinatore di De Luca per Comiso – Sud chiama Nord, parteciperà domani, alle 10,30, nella sede del Caec di via Nunzio Di Giacomo 36, all’iniziativa denominata “Comiso oggi e domani – La città che vogliamo” che vedrà la presenza di rappresentanti delle opposizioni all’attuale amministrazione. Tra i deputati regionali che parteciperanno, anche l’on. Giuseppe Lombardo di Sud chiama Nord. “Dopo il percorso di confronto politico che abbiamo aperto nella cittadina casmenea con la lista Spiga – chiarisce Saverio Buscemi coordinatore di De Luca per Ragusa – Sud chiama Nord – sta partendo un ulteriore itinerario che ci vedrà protagonisti insieme ad altre forze politiche vicine alla lista Spiga per partecipare al meglio alle varie competizioni. Sarà una sorta di laboratorio che ci consentirà di definire ancora meglio quelle che potranno essere le prossime future alleanze che si verranno a creare a livello provinciale e regionale. Noi di De Luca per Ragusa – Sud chiama Nord cercheremo, come sempre, di fornire il nostro contributo in termini di idee e in termini pratici per far sì che possa essere la politica davvero al servizio del cittadino e non di certo il contrario”.

NELLA FOTO, da sinistra: Landro, Buscemi, De Luca, Lombardo