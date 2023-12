Pallamano, Scicli Social Club supera Villaurea (19 - 15)

SCICLI SOCIAL CLUB - PGS VILLAUREA 19-15 (pt 11-9).

SCICLI SOCIAL CLUB: Gioele Occhipinti, Ficili 3, Bartolo Marino 3, Ballaera, Ciavorella 6, Drago 4, Causarano, Russino, Sammito, Nakoue 1, Costa 2, Plaku, Coria, Jmmy Marino, Antonino Occhipinti. Allenatore: Giovanni Marino.

PGS VILLAUREA: Cipri’, Scaduto 4, Gargano 4, Di Domenico 5, Sala, Lo Celso 1, Giusepe Bajona, Romano, Discrede, Marino 1, Sergio Bajona , Popescu.

Allenatore: Sebastiano Di Domenico.

ARBITRI: Tilaro e Cardaci.

Una vittoria che ci voleva per la squadra di Giovanni Marino che può guardare con serenità il prossimo impegno del campionato di serie B di pallamano prima della sosta per le festività natalizie. Una gara decisamente al di sotto delle aspettative per i gialloverdi che hanno commesso clamorosi errori in fase di attacco, mentre, in difesa grazie agli straordinari di Gioele Occhipinti hanno superato l’esame al cospetto di un avversario che ha fatto registrare diverse assenze importanti (Schiera, D’Arpa, Cottone, Bruno e Priolo)., ma che ha avuto nel portiere Cipri’ il suo uomo migliore.

Successo meritato dallo Scicli Social Club, ma che non ha convinto tanto il pubblico, abituato a prestazioni più dignitose.

Il coach Giovanni Marino è di poche parole: “Prendiamo per buono il successo finale. Era quello che ci voleva per il morale e per dare linfa alla classifica. Non mi ha convinto la prestazione in generale della squadra. Abbiamo commesso errori evitabili. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa”.