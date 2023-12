Artiglieria di Israele spara per la prima volta all'interno di Gaza

L'artiglieria israeliana ha sparato per la prima volta dall'inizio dell'operazione di terra dall'interno della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui ad agire sono state le unità del battaglione 411 del 282mo reggimento di artiglieria, che nei giorni scorsi erano entrate nella Striscia con semoventi M-109 per assistere le operazioni della brigata corazzata 188 nel quartiere di Shejaiya, a Gaza City. Le Idf hanno poi riferito che dal 7 ottobre i corpi di artiglieria hanno sparato oltre 10mila colpi contro la Striscia.Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lamenta intanto il fallimento del Consiglio di Sicurezza e condanna le "divisioni" che lo "paralizzano". "Il Forum più importante per la risoluzione pacifica delle dispute internazionali è paralizzato da divisioni geostrategiche - ha detto Guterres al Forum di Doha -. E questo sta compromettendo soluzioni dall'Ucraina a Myanmar, al Medio Oriente". Secondo Guterres, "l'autorità e la credibilità del Consiglio sono state gravemente compromesse".

Parole che arrivano dopo il veto Usa a una risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza. "Avevo ribadito il mio appello per un cessate il fuoco umanitario - ha detto Guterres che nei giorni scorsi ha invocato l'articolo 99 della Carta dell'Onu -. Purtroppo il Consiglio di Sicurezza non ci è riuscito, ma questo non lo rende meno necessario. Posso quindi promettere che non mi arrenderò".3

Respinge intanto gli appelli a porre fine al conflitto a Gaza il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che considera le esortazioni in tal senso "incoerenti" con il sostegno all'obiettivo dichiarato da Israele di "eliminare" Hamas dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele. Il gruppo ha preso il controllo dell'enclave palestinese nel 2007.

Riferendo al governo, riporta il Jerusalem Post, Netanyahu ha affermato di aver detto ai leader di Francia, Germania e altri Paesi che "non possono da un lato sostenere l'eliminazione di Hamas e dall'altro fare pressioni su di noi per porre fine alla guerra, cosa che impedirebbe l'eliminazione di Hamas". Netanyahu, riporta ancora la stampa israeliana, ha anche ringraziato il presidente americano Joe Biden per il veto Usa alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu.

Gli intensi scontri nella Striscia di Gaza tra le forze israeliane e Hamas potrebbero andare avanti ancora "per altri due mesi". E' la valutazione di fonti israeliane citate dall'emittente pubblica Kan, passati ormai più di due mesi dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele e dall'inizio delle ostilità tra Israele e Hamas con le operazioni di Tsahal nell'enclave palestinese.

L'offensiva delle forze di difesa israeliane nella Striscia sta intanto provocando il cedimento dell'ala militare dell'organizzazione, secondo le informazioni fornite dai vertici miliari di Israele. Da giorni si inseguono le news relative alla resa di centinaia di miliziani: il copione, a quanto pare, continua a ripetersi quotidianamente.

Sarebbero decine infatti i miliziani di Hamas che si sono arresti alle forze Israeliane dopo aver perso ogni contatto con la leadership dell'organizzazione nella Striscia che "ha smesso di esercitare funzioni di comando e controllo". Lo ha reso noto la radio di Tsahal. Le forze israeliane hanno "identificato cambiamenti nel comportamento dei vertici di Hamas", ora nascosti a Khan Yunis, città del sud assediata dai militari israeliani, che hanno scelto di concentrarsi sulla loro sicurezza personale piuttosto che continuare impartire istruzioni. L'Institute for the Study of War ha precisato che sette battaglioni di Hamas si sono già arresti e altri sei "sono prossimi al collasso".