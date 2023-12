Pescatore disperso ad Agrigento, trovata l'imbarcazione dell'uomo

Continuano per il terzo giorno nelle acque antistanti Agrigento le ricerche di Salvatore Cefalù, originario di Termini Imerese ma residente nella città dei Templi. L'uomo è scomparso il giorno dell'Immacolata dopo essere uscito per una battuta di pesca. Dopo l'allarme lanciato dai familiari sono partite le operazioni di ricerca e salvataggio, con l'uso di motovedette della Guardia costiera, sommozzatori dei vigili del fuoco e un mezzo aereo, ma senza alcun esito. Confermato il ritrovamento, a largo di Fiume Naro, dell'imbarcazione dell'uomo, che è stata ispezionata proprio dai sub senza trovare nessun corpo. Le attività di pattugliamento proseguono.