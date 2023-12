Il Pil cresce in Sicilia, Schifani: "Continueremo i nostri sforzi"

"Seppur in un momento congiunturale difficile a livello internazionale, i nostri sforzi vengono ugualmente premiati. Ciò ci induce a proseguire nella nostra quotidiana azione politica che, senza proclami o urla, guarda ai settori produttivi con incentivi in tutti i settori. Continueremo così senza mai fermarci un attimo, purtroppo senza alcun contributo costruttivo delle opposizioni che sino a oggi si sono distinte per sconnesse affermazioni negative di principio e mai costruttive". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, raggiunto telefonicamente dall'Agenzia Italpress, in merito ai dati diffusi dalla Cgia di Mestre sulla crescita del Pil.