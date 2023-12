Ponte dell'Immacolata, controlli interforze nel Ragusano

Controlli interforze nel Ragusano disposti dal questore, Vincenzo Trombadore, con pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Nella notte tra sabato e domenica sono stati sottoposti a controllo di polizia amministrativa 5 esercizi pubblici a Ragusa e 3 a Vittoria, per i quali sono in corso le necessarie verifiche sulla documentazione autorizzatoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa di Ragusa.

Queste ultime verifiche di natura amministrativa si aggiungono a quelle di recente eseguite presso gli esercizi pubblici siti nei comuni di Vittoria, Modica, Ispica e in territorio di Scicli, per alcuni dei quali il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza di Pubblica sicurezza.

Nel complesso dell'attività attuata in provincia, la Polizia di Stato ha identificato complessivamente 1412 persone, controllato 504 Veicoli ed elevato 48 contravvenzioni a carico dei conducenti dei veicoli per violazione di varia natura al codice della strada. gli agenti hanno eseguito controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione personale, per verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.