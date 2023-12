Calcio, Modica all'ultimo respiro con la Jonica (2 a 1)

Modica 2

Jonica 1

Marcatori: pt 23′ Carastoian,37′ Savasta, st 51′ Cacciola

Modica: Marino, Ballatore (31′ pt Ababei), Cacciola, Incatasciato, Vindigni, Ferotti, Parisi (25′ st Azzara), Palermo, Manfrè (35′ st Biondi), Agodirin (30′ st Prezzabile), Savasta. A Disp: Genovese, Mortellaro, Musso, Guerci, Kebbeh. All. Pippo Strano in panchina Walter Bucchieri.

Jonica: Pontet, Micalizzi, Morello, Balde (47′ st Tabarez), Staris, Perez, Meitè (22′ st Verdura), Bozzanga, Mena (35′ st Angulo), De Jesus, Carastoian (12′ st Musso). A Disp: Sturiale, Lanza, Dominguez, Pagano. All. Vincenzo Famulari.

Arbitro: Marco La Paglia di Enna

Assistenti: Davide Trovato e Calogero Milioto di Agrigento.

Note: 46′ st espulso Incatasciato per doppia ammonizione.

Il Modica vince all'ultimo respiro con la Jonica grazie ad un guizzo di Cacciola (nella foto) al 50' minuto di una gara spigolosa e ostica. Una gara che ha messo ancora una volta in evidenza la necessità di completare l'organico se si vuole puntare al salto di categoria.

I gol: al 23′ Jonica in vantaggio. Staris batte un calcio di punizione dalla distanza con palla che sbatte sulla traversa e torna in campo. Carastoian è il più lesto ad arrivarci e da pochi passi insacca.

Al 37′ il pareggio rossoblù. Palermo lancia dalla destra Savasta che entra in area dalla sinistra controlla e tira rasoterra e non lascia scampo a Pontet.

Al 50' il gol di Cacciola: lancio dalle retrovie rossoblù con la difesa ospite che si ferma per lasciare in fuorigioco Savasta, la palla arriva sulla destra ad Azzara che la mette al centro, dove Savasta fa velo, la sfera arriva a Cacciola che la spinge in rete e regala tre punti pesantissimi al Modica. Domenica prossima la partita che potrebbe dare una svolta al campionato dei rossoblù: il Modica sarà ospite della capolista Enna.