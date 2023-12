Siracusa e Vibonese finisce 2 a 2, il Trapani vince a Licata e 'saluta' le inseguitrici

Il Trapani fa 'ciaone' a Siracusa e Vibonese e dopo avere espugnato il 'Dino Liotta' vincendo per 1 - 2 contro il Licata, dimostra sempre più di essere la squadra da battere nel girone I, di serie D. Per i granata una rete per tempo: Kragl (27') e Bra (65').

La sfida invece tra le antagoniste del torneo Siracusa - Vibonese è finita in parità 2 - 2. Gli azzurri erano andati al riposo sotto di un gol e nella ripresa al quarto d'ora hanno pareggiato i conti. Se il Siracusa, seppur dall'alto della sua classifica, non entusiasma per il suo gioco lezioso e prevedibile, ha ben figurato la Vibonese, forte di uomini adatti alla serie D, come Tandara, che si è procurato il calcio di rigore dell' 1 -2, Convitto e Baldan, un gigante in difesa. L'ottimo palleggio degli ospiti ha messo in difficoltà gli azzurri che alla prima ed unica ripartenza della Vibonese, alzano bandiera bianca: Convitto parte dalla tre quarti ed arriva a pochi passi dalla porta dell'estremo difensore azzurro. Lamberti non può fare nulla se non raccogliere la sfera in fondo al sacco. Al 42' ci pensa il bomber Maggio a fissare la gara sull' 1 a 1. La partita si riaccende dal punto di vista agonistico e prima del riposo, l'arbitro concede un rigore alla Vibonese. Gozzo commette un'ingenuità e in area di rigore stende Convitto. Dal dischetto Tandara realizza. In queste fasi concitate, a pagare il conto, è Borgia che viene espulso per doppia ammonizione.

Per il Siracusa sarebbe una punizione troppo severa quella della sconfitta ed al 9' della ripresa ci pensa Zampa a pareggiare i conti. Poi il forcing finale del Siracusa che non produrrà effetti fino al novantesimo. Siracusa in crisi di risultati: da tre giornate non vince al 'De Simone'. Con questa tabella di marcia puntare alla promozione è vera utopia.

(FOTOCRONACA DI VALENTINO CILMI)