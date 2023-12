Sfuma di un soffio il succeso del Palermo a Parma: rosanero raggiunti sul 3 - 3

Pareggio rocambolesco 3-3 per il Palermo sul campo del Parma.

Rosanero che si mangiano le mani per essersi portati sul 3-1 a pochi minuti dalla fine, ma che non sono riusciti a respingere il ritorno dei padroni di casa.

A decidere la partite la doppietta di Brunori e il gol di Segre per il Palermo, Estevez, Mihaila e Charpentier per il Parma.

Corini recupera cinque giocatori rispetto all'ultima volta e può tornare al suo 4-3-3. In attacco con Brunori dal primo minuto si rivede Di Francesco con Di Mariano; a centrocampo Gomes gioca in mezzo con Coulibaly e Segre sulle mezzali; in difesa davanti al portiere Pigliacelli ci sono Mateju, Lucioni, Marconi e Lund.

Pronti via e il Palermo va in vantaggio: al 3' Coulibaly va in pressione su Hernani a centrocampo, la palla finisce a Brunori che alza la testa e vede il portiere del Parma Chichizola fuori dai pali e lo beffa in pallonetto da una quarantina di metri. Il Parma prova a trovare il gol del pareggio, ma è la squadra rosanero che passa ancora e di nuovo con Brunori. Coulibaly ruba un altro pallone, serve il capitano rosanero che apre a sinistra per Di Francesco; l'attaccante rientra sul destro e passa a Brunori che dal limite dell'area prende la mira e mette la palla sotto l'incrocio dei pali.

Nel secondo tempo il Parma prova subito a rientrare in partita e al 6' trova il gol con un tiro di Estevez che viene deviato da Lund. Corini cerca di mettere forze fresche inserendo prima Valente per Di Francesco, poi Henderson per Coulibaly e Buttaro per Di Mariano, quindi Soleri per Brunori e Aurelio per Lund.

Il Parma spinge e lascia spazio al contropiede, ne approfitta il Palermo al 41' con Segre che brucia sul tempo la difesa gialloblu e si presenta davanti a Chichizola mettendo il pallone rasoterra alle sue spalle per il 3-1.

Il Parma non molla e al 46' Mihaila con un tiro a giro accorcia nuovamente le distanze. Poi al 50' a un secondo dalla fine Charpentier di testa tutto solo trova il gol pareggio che fa esplodere il Tardini di gioia.