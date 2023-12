Seconda edizione del "Natale Solidale", Gioventù Nazionale Ragusa a fianco dei più deboli

“Con l’inizio del periodo natalizio Gioventù Nazionale Ragusa - dichiara il Presidente Andrea Manenti - scende in campo nella partita della solidarietà. Il cartello delle nostre attività, per il secondo anno di fila, è finalizzato a supportare i più deboli e i bisognosi, affinché, attraverso piccoli gesti, sentano forte il supporto della nostra comunità nei momenti di festività ove la gioia e la serenità dovrebbero appartenere a tutti.”

“Oltre alla consueta raccolta giocattoli da donare in beneficenza, realizzata con la collaborazione dell’associazione Royal Wolf Rangers di Ragusa che ringraziamo per la disponibilità - continua Manenti - si aggiunge l’ “Aperitivo Solidale” presso il Lucernaio Pub: abbiamo scelto di realizzare un’attività del genere per coinvolgere ancor di più la fascia giovanile alla campagna solidale e, puntando su questa location, l'obiettivo è di allargare la partecipazione anche agli studenti dell’università di Ibla.”

"Come terzo e ultimo evento natalizio - prosegue Emanuele Occhipinti- abbiamo deciso di riproporre l'iniziativa del "Carrello Solidale". L'evento, in programma per il 22 dicembre, si terrà dalle 16:30 alle 20:30, presso il supermercato "Despar" di Via Alfieri 52.