Accordo per un percorso strategico fra cioccolato di Modica IGP e melone retato di Sicilia “Mundial”

ChocoModica 2023 è stato anche l’occasione per sviluppare una opportunità di collaborazione comune fra il consorzio di tutela cioccolato di Modica IGP ed il consorzio che in Sicilia produce il melone retato “Mundial”, una importante produzione agricola tra l’agrigentino ed il siracusano con oltre 900 ettari coltivati. A margine del talk intitolato "Pane e Cioccolato di Modica IGP: la colazione ideale" condotto dal noto nutrizionista Giorgio Calabrese, è stato sottoscritto un “patto di amicizia” tra il Consorzio Mundial e il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica (CTCM). L’accordo tra le due realtà consortili prevede di consolidare e diffondere i rapporti produttivi e di favorire scambi culturali ed economici, al fine di promuovere la conoscenza e la commercializzazione del cioccolato di Modica Igp e del Melone Mundial nel panorama italiano ed internazionale. Il patto è stato sottoscritto alla presenza del Sindaco di Modica Maria Monisteri, da Domenico Raneri, presidente del consorzio Mundial , da Salvatore Peluso e Nino Scivoletto, presidente e direttore generale del Consorzio Tutela Cioccolato di Modica, da Aurelio Boncoraglio, sales specialist di Basf Nunhems la multinazionale che sviluppa il seme del melone retato di Sicilia. Presenti anche numerosi soci del consorzio Mundial e del cioccolato. Testimone di eccezione il noto nutrizionista Giorgio Calabrese, che ha intrattenuto i presenti sulla specifiche proprietà del melone retato siciliano e del cioccolato. Il consorzio Mundial è stato presente presso l'atrio di Palazzo San Domenico in occasione del ChocoModica 2023 per promuovere il melone Mundial.

Il Consorzio “Mundial”, presieduto da Domenico Raneri, ha sede a Licata, ed impegna direttamente e tramite l’indotto oltre quattromila lavoratori. Le aziende socie del Consorzio sono la Società Coop. Agricola Chiaramonte, San Tommaso Soc. Coop. Agricola, MasterFruit s.r.l., OrtoBig s.n.c. di De Caro Antonio & C., Salfrutta del F.lli Salviccio & c. s.n.c. e Fonteverde Aziende Agricole associate.