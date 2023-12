Calcio, l'Atletico Siracusa vola: battuto il Priolo e primo posto in classifica consolidato

L’Atletico Siracusa vola. Prestazione superlativa, tre reti di ottima fattura e primo posto in classifica consolidato. E’ stata un’altra domenica soddisfacente per la squadra del presidente Enrico Abbruzzo, capace di rifilare tre reti al Città di Priolo nel match clou dell’ottava giornata del campionato di Terza Categoria. Il 3-1 finale certifica la superiorità della capolista, che ha offerto un’altra prova di maturità, vincendo con pieno merito sul campo di San Focà contro un avversario mai domo. Pronti via e Alì sblocca il risultato con un bel gol. Gli ospiti insistono e raddoppiano con Napolitano, chiudendo il primo tempo sul doppio vantaggio. In apertura di ripresa Raiti accorcia le distanze, ma l’Atletico non si scompone e colpisce ancora con Alì. Vittoria meritata per la compagine aretusea, che supera a pieni voti un altro esame difficile. Unica nota negativa l’espulsione diretta di Cocola a pochi minuti dalla fine. Aretusei sempre in vetta alla classifica a punteggio pieno, insieme con Sporting Carlentini e Azzurra Francofonte, ma la squadra allenata da Giorgio Colombo e Roberto Regina possiede numeri migliori rispetto alle dirette avversarie: è quella che finora ha segnato di più con 26 gol realizzati ed è quella che, pur non avendo la miglior difesa (due gol subiti, mentre il Carlentini è a 0), vanta la miglior differenza reti.

Il presidente Enrico Abbruzzo gongola: “E’ una vittoria – dice - che vale tantissimo e ringrazio i ragazzi per avermi regalato questa gioia. A Priolo c’è qualcuno che non ha ancora dimenticato i miei trascorsi da dirigente della squadra giallorossa e prova forse un po' di amarezza nel vedermi alla guida di un’altra società. Io però vado avanti per la mia strada e mi complimento con i miei giocatori per l’ottima prestazione che hanno fornito. E’ stata una partita intensa ma corretta. Abbiamo dimostrato ancora una volta di valere la posizione che occupiamo in classifica”. Una gioia condivisa con il vicepresidente Antonio Rinauro, con il direttore generale Santo Motta e con i dirigenti Giuseppe Graziano e Fabio Caracciolo che insieme con il presidente Abbruzzo, compongono un team dirigenziale d’alto livello per la categoria, con idee chiare e ambizioni importanti.

Soddisfatto anche mister Roberto Regina: “Faccio i complimenti ai ragazzi – sottolinea - per il modo in cui hanno saputo interpretare una gara difficile su un campo insidioso per le sue ridotte dimensioni. Abbiamo trovato subito il gol, gestendo poi il gioco con intelligenza e maturità. Spesso abbiamo dovuto affidarci a lanci lunghi per evitare il pressing avversario ma anche per il vento, che disturbava la nostra manovra. Siamo stati solidi e compatti, giocando da grande squadra. Questa è la strada giusta per arrivare lontano”.