Basket, la Virtus Ragusa esce alla distanza e batte Messina (82-59): 28 punti messi a segno da Brown

Settimo successo di fila per la squadra di Recupido contro il Basket School. Brown strabordante con 28 punti, si fa male Vavoli. Alla Virtus Ragusa serve una prestazione “sporca”, illuminata dai 28 punti di Brown, per venire a capo della pratica Messina e brindare al settimo successo consecutivo in campionato. La squadra di coach Recupido, quasi sempre avanti nel punteggio, sfrutta la seconda metà dei quarti centrali per dare una sgasata e portare a casa la vittoria per 82-59. Unico neo l’infortunio di Vavoli alla caviglia, che costringe l’ex Bisceglie ad abbandonare il campo in stampelle.

“Abbiamo lavorato per non cadere nei tranelli di questa partita, perché loro sono una squadra che tende a farti giocare male, ma non sempre ci siamo riusciti - dice coach Recupido -. Comunque, per il mondo in cui è arrivata, si tratta di una gran vittoria. A causa dell’assenza di Calvi, dell’infortunio di Vavoli e dei problemi di falli di Simon abbiamo giocato spesso fuori ruolo, però siamo stati bravi a non piangersi addosso e ad adattarci. Tutti i ragazzi meritano i complimenti, due in particolare: Piscetta, che ha giocato tanti minuti per la prima volta in stagione, e Sorrentino, per la grande abnegazione difensiva. Andiamo a Piazza Armerina con qualche assenza nel reparto lunghi, ma chi andrà in campo dovrà farsi trovare pronto e fare qualcosa in più in termini di sacrificio. Mi spiace perché anche la qualità degli allenamenti rischia di risentirne”.

Virtus Ragusa-Basket School Messina 82-59

Virtus Ragusa: Brown 28, Piscetta 6, Epifani 8, Cioppa 9, Simon 3, Cascone ne, Guccione ne, Vavoli 2, Sorrentino 13, Gaetano 13, Mirabella, Guastella ne. All.: Recupido

Basket School Messina: Labovic ne, Di Dio 30, Alberini, Tartaglia 8, Vujic, Buldo 6, Sidoti E., Busco 3, Janic 2, Yeyap 10. All.: Sidoti

Arbitri: Riggio di Siderno e Greco di Catanzaro

Parziali: 15-15; 39-30; 60-45.