Palermo, si presenta a San Mattia ai Crociferi il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa”

Si presenta martedì 12 dicembre 2023 alle ore 17,30 presso l’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 18 a Palermo, il volume di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”. Dialogherà con l’autore Sandra Guddo, Scrittrice e critico letterario. Coordina i lavori Salvo Abbruscato, Presidente Club Culturale Andromeda. Letture a cura di Cinzia Carraro.

Alfonso Lo Cascio, Giornalista pubblicista, è da anni impegnato nell’ambito del volontariato culturale. E’ Presidente regionale di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Ha inoltre dato vita all’Università Popolare di Termini Imerese. E’ Direttore di “Espero”, rivista di cultura, politica, informazione. Già componente della redazione dell’autorevole periodico “Segno” e collaboratore del prestigioso settimanale “Centonove”, suoi scritti compaiono su diversi giornali e periodici.