Floridia, Donna Concettina compie 102 anni: un secolo di amore e valori di vita

Ha soffiato 102 candeline Concetta Tinè. Una donna straordinaria che è stata festeggiata dai familiari nella sua casa, nel quartiere "Spirito Santo", a Floridia. Lucida, trascorre il tempo creando piccoli capolavori all'uncinetto ed è una fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. La sua vita è un viaggio attraverso il tempo, testimone dei cambiamenti epocali nel corso di un secolo. Con tenacia e spirito indomito ha affrontato gli anni difficili durante la seconda guerra mondiale e ricorda episodi accaduti a Floridia come un combattimento nella zona Santuzzo. Madre amorevole, nonna premurosa e bisnonna affettuosa ha trasmesso valori di amore, rispetto e umiltà. "La sua dedizione alla famiglia è stata una costante nella sua vita - racconta la nipote Anna Maria Cattano - Ci raccomanda sempre l'unione e di fare del bene al prossimo". Le storie dei tempi passati e i buoni esempi che Donna Concettina racconta con saggezza e un pizzico di umorismo sono diventate un legame prezioso per la famiglia e per chiunque l'ha conosciuta. Il suo segreto per una vita longeva una dieta equilibrata : "Mangio 25 grammi di pasta al giorno, un secondo , frutta - spiega la festeggiata-. Un poco di tutto, ma dosi ridotte. Per la festa che mi hanno organizzato i miei cari, ho mangiato anche pizzette e sfoglie. Mi sento fortunata ad avere una famiglia che mi vuole bene".