Siracusa, il messaggio del Comune alla manifestazione “Together for inclusion”

Nel segno delle donne vittime di violenza e per il rispetto di tutti gli esseri umani: è questo il messaggio che l’assessorato alle Politiche sociali e alle Pari opportunità, retto da Barbara Ruvioli, ha voluto portare alla manifestazione “Together for inclusion” che si è svolta ieri allo stadio Nicola De Simone. L’assessorato ha partecipato con il Coordinamento Provinciale Disabilità (Coprodis), presieduto da Lisa Rubino, e con l’Associazione Diversamente Uguali.

«Sono temi trasversali – afferma l’assessore Ruvioli – sui quali è indispensabile l’impegno attivo di ciascuno, senza che si giro lo sguardo da un’altra parte. Lo striscione con la scritta “Stop alla violenza sulle donne” è stato realizzato da un gruppo di volontari dell'associazione di protezione civile Ross ed è un messaggio che si pone in continuità con le manifestazioni del 25 novembre. Insieme a Lisa Rubino, inoltre, si è voluto insistere sulla necessità di un’inclusione a 360 gradi, per accendere una luce sulle donne con disabilità vittime della violenza sono che hanno ancora meno possibilità di difendere, ma le conseguenze sono uguali per tutte: sofferenza, discriminazione, esclusione dai diritti».

Conclude l’assessore Ruvioli: «Da 20 anni Diversamente Uguali, insieme al Coprodis, si batte proprio per l'inclusione in tutti i contesti, per evitare che possano ripetersi situazioni che penalizzano le donne con disabilità dal punto vista fisico, psicologico e socio-economico».