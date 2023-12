Modica, alla Scuola Stagno D'Alcontres si presenta il libro "Il Vangelo disatteso"

La Scuola "Stagno D'Alcontres" di Modica, con il MEIC, l'AGESCI e la Parrocchia del SS Salvatore di Modica, ha organizzato per Giovedì 14 dicembre, alle ore 18.30, nella Chiesa del SS. Salvatore in Via Carlo Papa - la presentazione del libro "Il Vangelo disatteso: cosa abbiamo perso di vista nel messaggio di Gesù", scritto da Felice Scalia e Ferdinando Di Stefano.

L'iniziativa coincide con i 54 anni di vita della Scuola per Assistenti Sociali fondata a Modica dalla Compagnia di Gesù, e di cui Ferdinando Di Stefano è stato per anni Direttore e Legale Rappresentante prima di affidare l'Istituto ai laici che da tempo vi lavorano. Presenterà gli Autori Gian Piero Saladino, Direttore della Scuola, e modererà l'incontro Cesare Geroldi della Casa di spiritualità dei Gesuiti di Ragusa.