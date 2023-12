Fiamme in un'abitazione di Vittoria, in via Nicosia. L'incendio si è sviluppato in una stanza dove c'erano apparecchiature elettriche e una libreria. Il tempestivo interventi dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nelle altre stanze. La proprietaria della casa ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Foto Franco Assenza