Catamarano Marina di Ragusa- Malta, la DC: dubbi su gestione

"Voci sempre più insistenti, oltreché preoccupanti, riguardanti lo sviluppo del Porto turistico di Marina di Ragusa, riferiscono che il progetto del catamarano, che dovrebbe collegare Marina di Ragusa a Malta, sia fermo al palo. Che la provincia di Ragusa non brilli, ultimamente, per spirito imprenditoriale, è sotto gli occhi di tutti: farsi sfilare da sotto il naso la gestione di un'infrastruttura, come appunto il Porto turistico, un gioiello che da Roma in giù non ha in dote nessun territorio, denuncia gravi limiti e carenze di iniziativa. Che adesso rischi di arrivare pure la beffa, sarebbe troppo. E non sarebbe neppure tollerabile, che la società di gestione del Porto, dopo aver investito milioni, si ritrovasse incredibilmente a perdersi tra pastoie burocratiche e cose poco chiare". Lo afferma, in una nota, Maurizio Villaggio (nella foto), capo Dipartimento pianificazione territoriale della Democrazia Cristiana.