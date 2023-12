Genovese Eurialo Siracusa, ko contro la capolista Modica ma successo per solidarietà

La Genovese Eurialo Siracusa perde sul campo (3-0 in casa contro la capolista Modica) ma vince fuori. Ed è una vittoria molto più importante. Gli sportivi aretusei hanno risposto bene all’invito della società di portare generi alimentari a lunga scadenza al PalaCorso, dove la San Vincenzo De Paoli ha allestito un banchetto per la raccolta di prodotti non deperibili a favore delle persone meno abbienti. “Ci sono stati donati circa 200 chili – ha detto il presidente regionale, il siracusano Camillo Biondo - tra pacchi di pasta, carne e tonno in scatola, latte, biscotti, marmellate, omogenizzati per bambini e tanto altro. Siamo andati oltre le più rosee aspettative e, per questo motivo, ringrazio per la generosità mostrata tutti coloro i quali hanno portato qualcosa da distribuire ai meno fortunati”.

Prima dell’inizio della partita, alla presenza del main sponsor Maurizio Genovese, la presidente del consiglio centrale di Siracusa Cettina Vinci ha consegnato al vicepresidente della Genovese Eurialo Salvo Corso la pettorina utilizzata dai volontari durante il servizio quotidiano e quest’ultimo ha donato un gagliardetto della società sportiva. Un gesto simbolico ma che denota una grande unità di intenti tra la Genovese Eurialo Siracusa e la San Vincenzo De Paoli. “Ringrazio di cuore – le parole di Cettina Vinci - il vicepresidente Salvo Corso e tutti i dirigenti per la disponibilità e l’accoglienza. Insieme abbiamo fatto qualcosa di bello per i tanti che, purtroppo, non arrivano a fine mese. Sono una cinquantina le famiglie che assistiamo, molte delle quali monoreddito ma ci sono anche pensionati e senzatetto. Ben vengano queste iniziative perché il bisogno è in aumento e sono sempre più numerose le persone in difficoltà. La Genovese Eurialo ancora una volta ha dimostrato di essere una grande società, sotto tutti i punti di vista”.

Per quanto riguarda la gara, è stata equilibrata e avvincente nel primo set, che si è chiuso sul 25-23 per le ospiti, meno negli altri due, durante i quali Modica ha dimostrato tutta la sua forza, lasciando prima 17 e poi 11 punti alle aretusee, applaudite comunque dal numeroso pubblico locale per l’impegno e la determinazione con cui hanno affrontato la partita.

Ieri pomeriggio in campo anche la squadra under 14 che, nello scontro al vertice con l’Aurora, ha perso 3-0. Anche in questa circostanza primo set sul filo dell’equilibrio, con le arancioni che la spuntano 26-24. Nel secondo la squadra di Garozzo si impone 25-18 per poi chiudere i conti nel terzo 20-8. La Genovese Eurialo adesso è seconda in classifica.

Nella foto, da sinistra: il presidente regionale della San Vincenzo De Paoli, Camillo Biondo, la presidente del consiglio centrale di Siracusa Cettina Vinci, il main sponsor della Genovese Eurialo Maurizio Garozzo e il vicepresidente Salvo Corso.