Modica, allarme furti a Treppiedi Sud: ladri in azione in pieno giorno

I condomìni della circonvallazione Ortisiana, a Treppiedi Sud, nel mirino di ladri particolarmente audaci che agiscono anche in pieno giorno. Ma ci sono anche segnalazioni di tentativi di intrusione negli appartamenti perfino con i proprietari in casa. Stando alle segnalazioni, un paio di furti sono stati compiuti nel tardo pomeriggio approfittando dell'assenza dei proprietari in concomitanza con appuntamenti religiosi della parrocchia Madonna delle lacrime. Sarebbe opportuno rafforzare i controlli delle forze dell'ordine che, dal canto loro, invitano i residenti a segnalare al 112, numero di emergenza, la presenza di auto e persone sospette.